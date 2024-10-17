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        Haberler Gündem Antalya’da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü - Güncel haberler

        Antalya’da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:35
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        Yangında zeytin ağaçları zarar gördü
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        Mandırlar Mahallesi'nde dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otluk ve çalılık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana ve zeytin bahçelerine sıçradı.

        Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işçileri müdahale etti.

        Mahallede yaşayan vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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