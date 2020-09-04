Antalya’da seyir halindeki otomobil yandı

AA

Durumu fark eden aracın sürücüsü araç yanmaya başlayınca aracı terk etti.Alınan bilgiye göre Antalya – Alanya d400 karayolu Serik ilçesi orta mahalle Lökçüoğlu üst geçidinin alında Antalya istikametinden Serik istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 LLL 91 plakalı lüks otomobil nedeni bilinmeyen şekilde birden alev aldı.Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yeteri sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi yol kenarında bulunan esnaflarca yapılan söndürme çalışmaları itfaiyenin gelmesi ile kısa sürede söndürüldü.Yangında lüks otomobil iç kısmı ve motor kısmından yanarak kullanılamaz hale geldi.Görgü tanıkları aracın sürücüsünün aracı yol kenarına çekerek araç içerisinden çıkıp uzaklaştığını ifade etti.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.