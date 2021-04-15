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Antalyalı işletmeci, müze havası verdiği asırlık konakta, yıllardır topladığı antikaların satışını yapıyor

Antalya'da işletmeci Mustafa Kızılkaya, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanından topladığı antika parçaları, Kaleiçi'nde müze havası verdiği 350 yıllık tarihi konakta sergileyip satmaya başladı.

Antalyalı işletmeci, müze havası verdiği asırlık konakta, yıllardır topladığı antikaların satışını yapıyor
AA

Uzun süre işletmeci olarak çalışan 57 yaşındaki Kızılkaya, çocukken eline tesadüfen geçen delikli paralarla antika eşyalara ilgi duymaya başladı.

Dolaştığı Türkiye'nin hemen her yöresinden antika eşyalar toplayan Kızılkaya, ailesinin desteğiyle 11 yıl önce tarihi Kaleiçi'nde 350 yıllık olduğu belirtilen konağı kiraladı.

Kızılkaya, antika eserlerle doldurduğu asırlık konağı ve avlusuna müze havası verdi.

Ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran Kızılkaya, isteyene sergilediği eserlerin satışını yapıyor.

- Hobisini mesleğe dönüştürdü

Kızılkaya, AA muhabirine, delikli parayla başlayan merakının ilerleyen süreçte kendisinde tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Bir süre sonra hobisini mesleğe dönüştürdüğünü belirten Kızılkaya, "Antika eşyaların alım satımını yapmaya başladım. Eski köy ürünlerinin de hem satılmasını sağlamak hem de tarihimizin yaşaması için topluyorum. Sadece satmak önemli değil, köylülerin mallarını ve burada bulunan objelerin değerlendirilmesini sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Tarihin içinde bulunmanın vazgeçilmez bir yaşam şekli haline geldiğini vurgulayan Kızılkaya, ziyaretçilerin de eserlere ilgi duyduğunu bildirdi.

Ailesinin de kendisinden etkilenerek antika eşyalara ilgi duymaya başladığını anlatan Kızılkaya, "Burası da bizim için çok özel, buradan çıktığımızda kendimizi boşlukta hissediyoruz. Tarihin içinde yaşamayı seviyoruz. Ben antika eşyalarla ilgilendikçe eşim eski para, oğlum da saat biriktirmeye başladı." ifadesini kullandı.

- Yaklaşık 30 bin antika ürünü sergiliyor

Kızılkaya, elinde asırlık eşyalar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Osmanlı kapıları, mekanik el makineleri, 1800'lü yıllardan kalma dikiş makineleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma askerlerin isimleri yazılı çelik, kurşun geçirmez kasklarımız var. Bunları Maraş'tan bir köyden buldum. Diğer eşyaları da Türkiye'nin dört bir yanında İç Anadolu'nun ahırlarında, depolarında buluyoruz. Konakta yaklaşık 30 bin çeşit antika eşya var. Antika eşyalara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çok fazla. Özellikle yeni nesil de çok ilgileniyor."

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