Antalyalı turizmcilerden yabancı acentelerle toplantı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizmAntalyalı turizmcilerden yabancı acentelerle toplantı
ABONE OL

Yabancı turizm acentesi temsilcileri, Antalya'da otel yöneticileriyle bir araya geldi

Rusya, Ukrayna ve Gürcistan başta olmak üzere 11 ülkeden acente yetkilisi, Türkiye'nin önde gelen otellerinin yöneticileriyle Antalya'da görüştü.

Antalyalı turizmcilerden yabancı acentelerle toplantı
AA

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde, "Servis Seyahat Acenteleri Atölyesi Antalya 2021" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan başta olmak üzere 11 ülkeden 350 acente temsilcisi, önemli potansiyele sahip 35 otelin yöneticileriyle bir araya geldi.

SAĞLIK TURİZMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Organizasyon işletme müdürü Selçuk Tayfur, AA muhabirine, 2 gün süren etkinlikte hem otellerin tanıtımının yapıldığını hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin anlatıldığını söyledi.

Verimli bir buluşma gerçekleştirildiğini dile getiren Tayfur, acente temsilcilerinin uygulamaları birebir deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Tayfur, etkinlikte sağlık turizminin öne çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buluşmada turizmin her alanında bilgilendirme yapıldı. Ağırlıklı olarak konuşulan konu ise sağlık turizmi oldu. Çünkü Türkiye sağlık sektöründe ciddi bir çığır açıyor, bunu da özellikle salgın sürecinde net şekilde gösterdi. Buluşmada yabancı turistlerin Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını ve Türkiye'nin sağlık turizmi pastasından artık daha fazla pay alacağını gördük."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'den son dakika seyahat uyarısı: Kırmızı ülkelere gidilmeyecek! - Haberler
TURİZMTimes: İngiltere seyahat için ülkeleri üç gruba ...
Son dakika! AK Parti'den turizm için yeni kanun teklifi - Haberler
TURİZMAK Parti'den turizm için yeni kanun teklifi
Kovid-19 mavi tur pazarına ilgiyi artırdı
TURİZMDoluluk oranı yüzde 70'e ulaştı
Şubat'ta yabancı ziyaretçi sayısı düştü - haberler
TURİZMŞubat'ta yabancı ziyaretçi sayısı düştü
Easyjet Holidays, 250 otelle İngilizlere Türkiye tatili sunacak
TURİZM250 otelle İngilizlere Türkiye tatili sunacak
SON DAKİKA: Gıda dostu otele “turuncu bayrak”
TURİZMOtellerde “turuncu bayrak” dönemi
İngilizler Türkiye'ye, Almanlar İspanya'ya akacak! Son dakika haberleri
TURİZMİngilizler Türkiye'ye, Almanlar İspanya'ya
Kruvaziyerde sezon açılıyor
TURİZMKruvaziyerde sezon açılıyor
Turizm personelinin aşılanması rekabette Türkiye'yi öne çıkaracak
TURİZMTurizmcilerden öncelikli aşı çağrısı
Putin'in açıklaması Rus turist beklentisini artırdı
TURİZMGözler Rus turistte