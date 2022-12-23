Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 64'ü gösterdiğinde Malcuit'in asistinde Jese Rodriguez Ankaragücü'nü öne geçirdi. Kalan dakikalarda Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, yaptığı değişikliklerle skoru dengelemeye çalışsa da ev sahibi golü bulamadı. 90+11'de ise Ali Sowe attığı golle farkı ikiye çıkardı ve Ankaragücü sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü ligde iki maç aradan sonra galibiyete uzanarak 16 puana yükseldi, Antalyaspor ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından bu yenilgiyle 16 puanda kaldı.