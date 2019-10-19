Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri; 1, 21 ve 37. dakikalarda Daniel Candeias, 13 ve 42'de Giovanni Sio, 57. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Ev sahibi ekipte Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı kart gördü.
İlk 7 haftada sadece 3 puan toplayabilen ve 6 gol atabilen Başkent temsilcisi, Antalyaspor deplasmanında 57 dakikada bu sayıya ulaştı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 6 puana yükseldi. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
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