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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Antalyaspor: 0 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU - Göztepe Haberleri

        Antalyaspor: 0 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.08.2024 - 23:59 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:13
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        Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi karşıladı.

        Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.

        Antalyaspor'un 48. dakikada Güray Vural'la bulduğu bir gol, yapılan VAR incelemesi sonucu değer kazanmadı.

        Böylece iki takım da sahadan beraberlikle ayrılarak Süper Lig'e 1'er puanla başladı.

        Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        Stat: Corendon Airlines Park Antalya

        Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek

        Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Amar, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Dk. 71 Kaluzinski), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 64 Emre Uzun), Larsson (Dk. 64 Samudio), Djenepo (Dk. 85 Safuri)

        Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (Dk. 68 Nielsen), Heliton, Koray Günter (Dk. 68 Taha Altıkardeş), Dismas, Djalma (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Yalçın Kayan (Dk. 65 Tijanij), Solet (Dk. 65 Doğan Erdoğan), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş

        Sarı kart: Dk. 13 Erdal Rakip, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dk. 55 Dennis (Göztepe)

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