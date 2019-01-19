Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Antalyaspor ile alt taraftan uzaklaşmak isteyen Kayserispor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta iki takım da buldukları fırsatları değerlendiremezken mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 29 yaparken Kayserispor ise 20 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

6. dakikada Umut’un pasında ceza yayı dışında topla buluşan Mensah’ın plase vuruşu, kalecide kaldı.



31. dakikada sağ kanattan Lopes’in ceza sahası içine kestiği ortada Chery’in kafası üstten auta gitti.

İlk yarı böyle sona erdi

60. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası sol çaprazından sert şutuna Chery’in dokunuşu kalecide kaldı.



74. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç’ün zayıf şutunu kaleci kontrol etti.



75. dakikada Zeki Yıldırım’ın ceza yayı gerisinden şutunda top auta çıktı.



76. dakikada Şamil Çinaz’ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top üstten auta gitti.



85. dakikada Chery’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.