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        Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 22:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:15
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        Antalyaspor ile Kasımpaşa'dan gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve puanını 22 yaptı.

        Süper Lig'de Antalyaspor pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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