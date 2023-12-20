Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve puanını 22 yaptı.
Süper Lig'de Antalyaspor pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.