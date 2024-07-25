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        Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor rakibini 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:22
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        Sivasspor, Antalya'yı tek golle geçti!
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        Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.

        Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Murat Şener yaptı. Sivasspor maça; Hüseyin Arslan, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, İsmael Sidibe, Yusuf Çağlar Kefir, Özkan Yiğiter, Eren Kaya, Ziya Erdal, Emre Gökay, Queensy Menig ve Mümin Barış Nazlı 11'iyle başladı.

        Yiğidoların golünü 41. dakikada Queensy Menig kaydetti.

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