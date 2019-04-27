Beşiktaş ile Ankaragücü 100. randevuda

Antalyaspor maça hızlı başladı. 4. dakikadaki Antalyaspor atağında sol kanattan içeri doldurulan topu Erzurumspor savunmasından iki oyuncu uzaklaştırmak istedi ancak anlaşamayınca Mevlüt'ün önüne düştü. Mevlüt'ün gelişine volesinde az farkla üstten auta çıktı.

Ev sahibi ekip 11. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Sangare'nin derinlemesine pasına hareketlenen Mevlüt Erdinç gelişine dokundu ve top kaleci Sehic'in altından ağlara gitti.

Mevlüt Erdinç'in golü sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı ancak VAR incelemesi yapıldı ve inceleme sonrasında golün geçerli olduğuna kanaat getirildi.

Konuk ekip 32. dakikada gole yaklaştı: Kazanılan serbest vuruşta Tshabalala doğrudan kaleyi denedi, barajı aşan top direğin hemen üzerinden dışarı gitti.

Antalyaspor 42. dakikada farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı: Freddy'nin araya attığı topla Amilton savunma arkasına sarktı, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi çalımlamak istedi ancak savunma araya girip tehlikeyi önledi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Antalyaspor devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Mücadelede 49. dakika oynanırken Antalyaspor ceza alanı içinde Emrah'la Diego arasındaki ikili mücadele sonrası Erzurumsporlu oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi ancak Erzurumsporlular yoğun penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Fırat Aydınus, VAR hakemlerinin tavsiyesiyle penaltı beklentilerinin oluştuğu pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi!

Erzurumspor'da topun başına geçen Sunu, 54. dakikada çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi.

Antalyaspor 72. dakikada gole çok yaklaştı: Antalyaspor tek paslarla çok iyi çıktı. Mevlüt'ün son çizgiden içeriye çevirdiği topu Serdar bıraktı, Fredy gelişine vurdu top auta çıktı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında sol kanattan hızla son çizgiye inen Eduok'un penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Rashad Muhammed'den önce araya giren savunma uzaklaştırdı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor ile BB Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor da haftayı 29 puanla kapadı.