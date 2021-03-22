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Antalyaspor 14 hafta sonra birden fazla golle kazandı!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 14 hafta sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında birden fazla gol atarak 3 puanı kazandı. Kırmızı beyazlı takım, en son ligin 17'nci haftasında Fatih Karagümrük maçında 3 gollü galibiyet sevinci yaşamıştı

Antalyaspor 14 hafta sonra birden fazla golle kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında son bulan kırmızı beyazlı takım, 14 hafta sonra bir lig maçında birden fazla golle galip gelmeyi başarırken, 9 hafta sonra da galibiyetle tanıştı.

14 HAFTA SONRA BİRDEN FAZLA GOLLE

Antalyaspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynadığı ve 3-1 galip geldiği Fatih Karagümrük maçından 14 hafta sonra sahasında oynadığı BB Erzurumspor maçında rakip kaleye birden fazla gol atarak, mücadeleyi 3-1 kazandı. Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının ardından oynadığı maçlarda Göztepe ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken, Trabzonspor, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1, Konyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı. Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybettiği maçla sona erdi.

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