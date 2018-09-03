Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 40. dakikada 1-0 geriye düştüğü, son 25 dakika da 10 kişi oynadığı maçta 90+1 ve 90+4'te bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Önceki hafta Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta yenerek rakibinin sahasındaki yenilmezlik unvanına son veren Akdeniz ekibi, böylece üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligin yeni takımı Çaykur Rizespor ise 4. hafta sonunda da 3 puanla tanışamadı.

ANTALYASPOR: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka (Dk. 26 Cissokho), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Harun Alpsoy (Dk. 68 Drole), Danilo (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Doğukan Sinik, Doukara

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı (Dk. 85 Koray Altınay), Robin Yalçın, Süleyman Koç (Dk. 76 Samudio), Aminu Umar, Boldrin, Vedat Muriç (Dk. 89 Mustafa Saymak)

GOLLER: Dk. 40 Saadane (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Mevlüt Erdinç, Dk. 90+4 Hakan Özmert (Penaltıdan) (Antalyaspor),

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Doukara (Antalyaspor), Dk. 90+3 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Hakan Özmert, Dk. 53 Yekta Kurtuluş, Dk. 87 Drole (Antalyaspor), Dk. 38 Süleyman Koç, Dk. 83 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Yekta’nın sağ kanat rakip ceza sahasının dışından kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Doukara sol kanat ceza sahası yan çizgisinden ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

39. dakikada Antalyaspor’da Bahadır Öztürk, ceza sahası içerisinde ikili mücadelede Aminu Umar’a faul yaptı maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Marwane Saadane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doukara'nın pasında ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Mevlüt Erdinç'in kafayla şutunda top dışarıya gitti.

62. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Antalyaspor ceza sahasına doğru ilerleyen Aminu Umar, Doukara'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, bu pozisyon sonrası Doukara'nın hareketini faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Çaykur Rizespor'un ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Uslu'nun şutunda top auta çıktı.

68. dakikada Cissokho'nun sol kanattan ceza sahasına ortası sonrası gelişen pozisyonda Brabec'e çarpıp kaleye yönelen topu, çizgiden çıkaran Çaykur Rizespor savunması mutlak golü önledi.

80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Aminu Umar'un hareketlendiği topa kalesini terk ederek müdahalelerde bulunan kaleci Boffin, topu kontrol etti.

90+2. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Diego'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

90+3. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahası içinde Diego'ya müdahalesi sonrası hakem Ali Palabıyık, bu oyuncuyu ikinci sarı kartını gösterip, kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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