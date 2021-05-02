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Antalyaspor: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Göztepe, Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti

Antalyaspor: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Maçın henüz başlarında penaltı kazanan ev sahibi ekipte Fredy 5. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Göztepe bu gole 31. dakikada Esiti'nin golüyle yanıt verdi ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Sarı-kırmızılılar 66. dakikada Jahovic'in golüyle bu kez öne geçti.

Antalyaspor 67. dakikada Podolski'nin golüyle eşitliği sağlarken Göztepe 84. dakikada Atınç'ın golüyle maçı 3-2 kazanmasını bildi.

3. dakikada Kudriashov'un sol kanattan pasında ceza sahasından topla buluşan Eren Albayrak, Esiti'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada konuk ekip skorda eşitliği sağladı. Halil Akbunar'ın pas verdiği Esiti'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1.

37. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.

58. dakikada Podolski'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta çıktı.

66. dakikada konuk ekip Göztepe öne geçti. Halil Akbunar'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Jahovic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Podolski, kafayla kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 2-2.

84. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Berkan Emir'in sağ kanattan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ve yere çarpıp yükseklik kazanan topla kale önünde Atınç Nukan buluştu. Atınç'ın kafayla şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-3.

87. dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan ortasıyla topla buluşturduğu Veysel Sarı'nın ceza sahasında kafayla şutunda Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kafayla çıkararak gole izin vermedi.

Mücadele, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

FraportTAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar),Ufuk Akyol (Dk. 68 Hakan Özmert),Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak (Dk. 13 Omar Imeri) (Dk. 68 Sam),Podolski

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Esiti, Kubilay Sönmez (Dk. 83 Alparslan Öztürk),Halil Akbunar (Dk. 89 Gassama),Soner Aydoğdu (Dk. 75 Yalçın Kayan),Diabate (Dk. 46 Brown Ideye),Jahovic (Dk. 89 Beykan Şimşek)

Goller: Dk. 5 Fredy (Penaltıdan),Dk. 67 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 31 Esiti, Dk. 66 Jahovic, Dk. 84 Atınç Nukan (Göztepe)

Sarıkartlar: Dk. 48 Kerim Alıcı (Göztepe),Dk. 86 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

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