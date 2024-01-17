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        Antalyaspor: 2 - Pendikspor 1 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Antalyaspor, Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:10
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

        Son 16 turuna yükselen Antalyaspor'un gollerini 49'da Ufuk Akyol ve 58. dakikada Van De Streek attı. Pendikspor'un tek golünü ise 33. dakikada Umut Nayir kaydetti.

        Akdeniz ekibi 2-1 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada Ufuk Akyol’un uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Van De Streek’in sert şutunu kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

        28. dakikada Mert Yılmaz’ın ceza alanı sol çaprazından sert şutunu kaleci güçlükle kornere 30. çeldi.

        30. dakikada Bytyqi’nin ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci son anda çıkardı.

        32. dakikada Erdem Özgenç’in sağ kanattan ceza sahası arka direğe doğru kestiği ortada Umut Nayir gelişine yaptığı vole ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        45. dakikada Sequeira’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Romero’nun sert şutunu kale çizgisi üzerinden Naldo çıkardı.

        49. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

        54. dakikada Romero’nun ceza sahası dışından sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.

        58. dakikada Assombalonga’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van De Streek’in ilk şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Van de Streek’in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 2-1

        88. dakikada Buksa’nın şutu savunmadan döndü, dönen topu panaltı noktası üzerinde önünde bulan Saric’in şutunu kaleci son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

        90. dakikada Buksa’ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

        Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Bahadır Öztürk dk. 84), Erdal Rakip (Saric dk. 77), Ufuk Akyol, Bytyqi, Van de Streek (Kaluzinski dk. 77, Milosevic (Larsson dk. 72), Assombalonga (Buksa dk. 72)

        Yedekler: Helton, Safuri, Yiğit Üstün, Ege Bilsel, Emre Uzun

        Teknik Direktör: Sergen Yalçın

        Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk.46), Murat Akça, Rassoul, Sequeira (Welinton dk. 46), Endri Çekici, Erdem Çalık (Melih Güney dk. 79), Kappel, Romero (İbrahim Akdağ dk. 62), Diaby, Umut Nayir (Mame Thiam dk. 46)

        Yedekler: Burak Özgür, Berkay Sülüngüz, İbrahim Akdağ, Melih Güney

        Teknik Direktör: Ivo Vieira

        Goller: Umut Nayir (dk. 32) (Pendikspor), Ufuk Akyol (dk. 49), Van de Streek (dk. 54) (Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Thiam, Murat Akça, Diaby, İbrahim Akdağ (Pendikspor)

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