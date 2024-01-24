Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Antalyaspor kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28'de penaltıdan Adam Buksa ve 45+3. dakikada Dario Saric attı. Sivasspor'un golünü ise 13. dakikada Fade Koita kaydetti.
Bu sonucun ardından Akdeniz ekibi puanını 33'e yükseltti, Sivasspor ise 26 puanda kaldı.