Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Konuk ekip henüz 1. dakikada Tyler Boyd ile öne geçti. Antalyaspor 27. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Fredy hata yapmayarak skora dengeyi getirdi.

Sivasspor'da Tyler Boyd bir kez daha sahne aldı ve 36. dakikada attığı golle ilk yarının sonucunu belirledi: 2-1

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf da Sivasspor oldu. Konuk ekip 47. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Antalyaspor Fredy ile 67. dakikada bir gol daha bulup umutlansa da kalan dakikalarda başka gol atamadı. Konuk ekip 90. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile bir gol daha buldu ve fark yeniden 2'ye çıktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Sivasspor sahadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Sivasspor bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken Antalyaspor haftayı 39 puanla tamamladı.