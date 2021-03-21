Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBB Erzurumspor
ABONE OL

Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor'u 3-1 yendi. Evinde 7 maçtır yenilmeyen Antalyaspor bu sonucun ardından 39 puana yükseldi. BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı

Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Konuk ekip mücadelenin 39. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. 54. dakikada Antalyaspor, Fredy'nin golüyle skoru eşitledi. 66. dakikada Gökdeniz, Antalyaspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu. 70. dakikada Bünyamin Balcı son sözü söyledi: 3-1. Evinde 7 maçtır yenilmeyen Antalyaspor bu sonucun ardından 39 puana yükseldi. BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

54. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan sert ortasında kaleci Szumski'nin de müdahale etmeye çalıştığı top Erzurumsporlu savunma oyuncusu Da Costa'dan sekince kale önündeki Fredy'nin önünde kaldı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

62. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topa yükselen Boumal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Antalyaspor öne geçti. Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-1

72. dakikada Hakan Özmert'in pasında sağ kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-1

89. dakikada Serdar Gürler'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 79 Serdar Gürler),Fredy, Hakan Özmert (Dk. 88 Doğukan Sinik),Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Sidney Sam),Podolski (Dk. 88 Orgill)​​​​​​​

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo (Dk. 72 Obertan) , Boumal (Dk. 72 Osman Çelik),Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas),Emrah Başsan (Dk. 72 Rashani),El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 54 Fredy, Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarıkartlar: Dk. 16 Butko, Dk. 79 Bergdich, Dk. 80 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 41 Hakan Özmert, Dk. 90 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'leri kimler? Beşiktaş Fenerbahçe maçı detayları
FUTBOLDev derbide 11'ler
SON DAKİKA! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son durumlar - Derbi öncesi son gelişmeler
FUTBOLDerbinin silahları!
Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? İbrahim Yıldız yorumladı - Son dakika derbi maçı haberleri
FUTBOLLig şampiyonu belli olabilir!
Ersun Yanal: Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var
FUTBOLYanal'dan gelişim mesajı
Denizlispor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
FUTBOLKarşılaşma oynanıyor
Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL4 maç sonra 3 puan!
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali
FUTBOLHamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali
beIN SPORTS 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı! beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri
FUTBOLbeIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman?
FUTBOLBeşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Jude Bellingham oldu
FUTBOLIrkçılığın son mağduru Bellingham