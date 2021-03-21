Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Konuk ekip mücadelenin 39. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. 54. dakikada Antalyaspor, Fredy'nin golüyle skoru eşitledi. 66. dakikada Gökdeniz, Antalyaspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu. 70. dakikada Bünyamin Balcı son sözü söyledi: 3-1. Evinde 7 maçtır yenilmeyen Antalyaspor bu sonucun ardından 39 puana yükseldi. BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

54. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan sert ortasında kaleci Szumski'nin de müdahale etmeye çalıştığı top Erzurumsporlu savunma oyuncusu Da Costa'dan sekince kale önündeki Fredy'nin önünde kaldı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

62. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topa yükselen Boumal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Antalyaspor öne geçti. Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-1

72. dakikada Hakan Özmert'in pasında sağ kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-1

89. dakikada Serdar Gürler'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 79 Serdar Gürler),Fredy, Hakan Özmert (Dk. 88 Doğukan Sinik),Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Sidney Sam),Podolski (Dk. 88 Orgill)​​​​​​​

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo (Dk. 72 Obertan) , Boumal (Dk. 72 Osman Çelik),Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas),Emrah Başsan (Dk. 72 Rashani),El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 54 Fredy, Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarıkartlar: Dk. 16 Butko, Dk. 79 Bergdich, Dk. 80 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 41 Hakan Özmert, Dk. 90 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)