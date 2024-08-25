Antalyaspor: 3 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. 2. yarıda Thalisson Kelven, Moussa Djenepo ve Braian Samudio'nun (p) golleriyle geri dönen Antalyaspor, puanını 4'e yükseltti. Karşılaşmayı 51. dakikada Guy-Marcelin Kilama'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan ve mağlup olan Hatayspor, 1 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.
Antalyaspor'a 2-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60'da Thalisson Kelven, 66'da Moussa Djenepo ve 90+4. dakikada Braian Samudio attı. Konuk ekibin gollerini ise 26 (p) ve 32. dakikalarda Carlos Strandberg kaydetti.
101. dakikada Hatayspor'un lehine verilen penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Bordo Beyazlılar'da forma giyen Guy-Marcelin Kilama, 51. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Akdeniz temsilcisi puanını 4'e yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.