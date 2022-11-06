Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendi.

4. dakikada konuk ekip öne geçti. Diagne'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında arka direk önünde topla buluşan Colley, kaleci Alperen Uysal'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

9. dakikada Kouassi'nin ceza alanı içinden şutunda kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

19. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Colley'in ceza sahası sağ çaprazdan pas verdiği Diagne, iki oyuncudan sıyrılıp kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 0-2.

23. dakikada Colley'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sert şutunda, kaleci Alperen Uysal topu kurtardı.

33. dakikada Nakajima'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda, kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Wright, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu: 1-2.

41. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando'nun sol köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortayı kesen Diagne, topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Güray Vural, sert ve düzgün vuruşla kaleci Viviano'nun solundan topu filelere gönderdi: 2-2.

45+2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Veysel Sarı, kafa vuruşuyla topu kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda iki hafta önce otomobilin çarptığı scooterda hayatını kaybeden lise öğrencileri Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın fotoğrafları ile "Sizi unutmayacağız" yazısı, maç öncesi stadın dijital ilan panosuna yansıtıldı.

49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Ozdoev'in altıpas üzerinden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında Kudryashov'dan kaptığı topla ceza sahasına girip, kaleci Alperen Uysal'ı da geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.

82. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına ortasına yükselen Diagne'nin kafayla şutunda top yandan auta çıktı.

84. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Fernando'nun sağ köşeden kornerle ceza sahasına gönderdiği ortayla gelişen tehlikeyi, VavaCars Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak Colley'e çarpıp ağlara gitti: 4-2.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da ikinci yarısını protokol tribününden izlediği karşılaşmanın kazananı, 4-2'lik skorla Akdeniz ekibi oldu.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama (Dk. 26 Ghacha), Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fernando (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Ufuk Akyol, Nakajima (Dk. 87 Admir Mehmedi), Larsson (Dk. 68 Luiz Adriano), Wright (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Dk. 89 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev (Dk. 68 Kerim Frei), Colley, Jimmy Durmaz, Kouassi (Dk. 89 Levent Mercan), Diagne

Goller: Dk. 4 Colley, Dk. 19 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Wright, Dk. 41 ve 84 Güray Vural, Dk. 45+2 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Viviano, Dk. 50 Shukurov, Dk. 55 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), DK. 90+5 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor)