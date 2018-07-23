Antalyaspor'un yaptığı açıklmaya göre, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’da top koşturan Aly Cissokho ile yaptığı görüşmeler sonucu 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." diyerek açıklamada bulundu.

30 yaşında ki Senagal asıllı Fransız oyuncu sol bek pozisyonunda oynamakta. Daha önce kariyerinde Valenciya, Liverpool ve Aston Villa gibi büyük kulüpler bulunan Aly Cissokho en son Yeni Malatyaspor'da forma giymekteydi.

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