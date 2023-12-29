Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren: Nuri Şahin ile gurur duyuyoruz - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren: Nuri Şahin ile gurur duyuyoruz

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımdan ayrılmasına ilişkin açıklamada bulunan basın sözcüsü Alkan Evren, "Nuri Şahin'in gidişiyle şok olduk ama büyük gurur yaşadık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nuri Şahin ile gurur duyuyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2021 yılında Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Antalyaspor'u çalıştırmaya başlayan futbol sorumlusu Nuri Şahin, takımdan ayrılarak hayali olan ve uzun dönem formasını giydiği Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Şahin'in Borussia Dortmund'a 4,5 yıllık imza attığı öğrenildi. Antalyaspor yönetimi, Nuri Şahin'in ani ayrılığı sonrası şok yaşarken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Türkiye Süper Kupa Final maçına giden Başkan Sinan Boztepe'nin ise bilet bulması halinde Antalya'ya döneceği öğrenildi.

        Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Nuri Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak. Şahin, bu dönemde pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak görev alacak. Şahin, Alman devinde 4 yıl teknik direktörlük yapacak.

        REKLAM

        Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden 35 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için Antalyaspor'dan alacaklarını bırakacak. Antalyaspor, Borussia Dortmund'dan Şahin için bonservis ücreti de kazanacak.

        EVREN: ŞOK YAŞADIK

        Nuri Şahin'in takımdan ayrılmasıyla şok yaşadıklarını ifade eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Bir şok yaşadık tabi ki. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a transfer olduğu doğru. Hocamız 4,5 yıllık anlaştı. Hem Antalyaspor hem de Türkiye olarak bu durumdan dolayı gurur duyduk. Kararından dönme gibi bir durumu da yok. Kesin olarak Borussia Dortmund ile anlaştı" dedi.

        Nuri Şahin'in Adana Demirspor maçı öncesi teklifler geldiğini yönetime söylediğini kaydeden Alkan Evren, "Hocamıza sürekli teklifler vardı. Sağ olsun durumdan bizi haberdar ediyordu. Bizi aradı, 'Başkanım teklifler var. Benimle ilgili planınız nedir' dedi. Biz de dedik ki '10 maçta yenilsen senin arkandayız. Büyük yemin ettik. Her türlü senin arkandayız' dedik. Adana maçından sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Hayali orasıydı, oraya da gitti. Bizde şok etkisi yarattı ama hayaline gitti. Biz bütün planlamalarımızı, bütün kadroyu hocaya göre yaptık. 2 senedir bütün çalışmalar hocanın isteği doğrultusunda yapıldı" diye konuştu.

        Nuri Şahin, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak 2021-2022 sezonunun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasıyla geldi. Şahin, bu sezonun ilk yarısının son maçı olan ve yine deplasmanda 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından görevinden ayrıldı.

        815 GÜNDE 92 MAÇTA GÖREV ALDI

        2021-2022 sezonunda göreve gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile 92 maçta sahada görev aldı. Şahin bu maçlarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Bu sezon ligde ise 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 2 maçta da galibiyet aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar