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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Güray Vural itirafı: "Galatasaray'dan teklif aldık"

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, isimleri Galatasaray'la anılan Güray Vural Haji Wright'ın geleceği hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Güray Vural itirafı:
DHA

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken 12 Ocak'ta açılacak transfer dönemiyle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Kırmızı beyazlı takımın ABD'li forvet oyuncusu ve tecrübeli sol bek oyuncusu Güray Vural'a birçok takımdan teklif gelirken konuyla ilişkin kulüp başkanı Aziz Çetin, önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Çetin, lig lideri Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Haji Wright'a çok sayıda teklifin olduğunu ve birçok takımla görüştüklerini ifade ederken, 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural'a Galatasaray'dan teklif olduğunu ancak takımdan gitmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

"WRIGHT'A BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR"

Bu sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Haji Wright'a çok sayıda teklifin olduğunu söyleyen Çetin, "Haji Wright'a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüzyüze görüşmedik. Yüzyüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu" dedi.

"GALATASARAY, GÜRAY İÇİN TEKLİF YAPTI"

Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen Güray Vural ile ilgili ise Aziz Çetin, "Güray'a Galatasaray'dan bir teklif var. İlginin olduğunu biliyoruz ancak Güray Vural'ın takımdan gideceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

"DOĞUKAN BU GECE ANTALYA'DA"

Başkan Aziz Çetin, Doğukan Sinik'in bu gece Antalya'ya geleceğine dikkat çekerken, "Doğukan Sinik ile anlaştık. Bu gece Antalya'da olacak. Zaten bizim evladımız. İmza aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

"SEFEROVIC İLE GÖRÜŞMEDİK"

Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, Galatasaray'da isteneni veremeyen Haris Seferovic ile ne kulübü Benfica ne de Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

WRIGHT'A BRENTFORD İLGİSİ

Antalyaspor'un ligde bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atan ve Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 1 gol atma başarısı gösteren ABD'li Haji Wright'a Türkiye başta olmak üzere 9 kulüp teklifte bulundu.

Bu takımlar içerisinde kulübe ulaşan en iyi teklifin ise İngiltere Premier Lig'de 9'uncu sırada bulunan Brentford'dan geldiği ve İngiliz kulübün Antalyaspor'a 7,5 milyon Euro ile sonraki satıştan yüzde 25 teklif ettiği öğrenildi.

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