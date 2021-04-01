AA

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla bayrak kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Kampanyayla 5 bin büyük bayrak satışı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"55 yıllık tarihimizin en coşkulu günlerini yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Avrupa'nın kapısına dayandık. Bu başarı hepimizin. Kupayı da hep birlikte kaldıracağımıza inanıyorum. Bugün sizleri bayrak kampanyamıza davet ediyorum. Gelin Antalya'mızı 19 ilçemizle kırmızı-beyaza boyayalım. Hem kulübümüze destek olalım, hem de finale tek vücut yürüyelim."

Yılmaz, kampanya kapsamında kendisinin 100 bayrak aldığını bildirdi.