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Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Amir, Maxim, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

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Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.

ÖNE ÇIKAN NOTLAR

● Antalyaspor, Beşiktaş ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamadı ancak bu karşılaşmaların
dördünden puan çıkardı (4B 1M).

● Antalyaspor'a konuk olduğu son 19 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden (13G 5B) ve bu mağlubiyeti
Eylül 2013'te alan Beşiktaş (0-2), bu deplasmanda yedi maçtır rakibine yenilmiyor (5G 2B).

● Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor (3M), lig
tarihinde ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı bir sezonda dört iç saha galibiyeti almak istiyor.

● Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen ve bu süreçte mağlubiyet almayan tek takım olan Beşiktaş
(8G 2B), aynı zamanda en fazla puan toplayan (26) ve en yüksek gol averajına sahip (+16) ekip konumunda.

● Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor (10). Beşiktaş ise şu ana kadar
rakiplerinin yaptığı hatalar sonucu dört gol buldu.

● Süper Lig'deki son beş golünü kafayla atan Veysel Sarı, Antalyaspor'un Beşiktaş filelerine gönderdiği son
golü bu şekilde kaydeden isimdi (Eylül 2021).

● Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun'un Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan (7) daha fazla gol attığı tek
takım Konyaspor (8; Spor Toto Kupası maçları dâhil).

● Beşiktaş bu sezon Vincent Aboubakar'ın gol attığı yedi Süper Lig maçını da kazandı. Senegalli golcü bu sezon
Mauro Icardi'nin (Kasım 2022-Nisan 2023) ardından fileleri havalandırdığı üst üste sekiz karşılaşmadan
galibiyetle ayrılan ikinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

● Beşiktaş'a rakip olduğu iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrılan Nuri Şahin'in, teknik direktörlük
kariyerinde üç kez berabere kaldığı bir takım yok.

● Süper Lig kariyerindeki 600'üncü maça çıkmaya hazırlanan Şenol Güneş, lig tarihinde Rıza Çalımbay (628) ve
Samet Aybaba'nın (621) ardından bu sayıya ulaşan üçüncü teknik direktör olacak.

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