Süper Lig'de 23. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarına tırmanmaya başlayan Antalyaspor, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Antalyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin, Aboubakar.