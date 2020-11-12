Antalyaspor'da 4 pozitif vaka

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.