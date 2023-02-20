DHA

Antalyaspor cephesinde ara transfer nedeniyle 8, ayrılık nedeniyle 4, sakatlıklar nedeniyle 4 ve 1 kart cezalısı 1 de ayrılık ihtimali nedeniyle toplamda 18 futbolcu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR CEPHESİNDE 8 YENİ TRANSFER BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYEMEYECEK

Bu zorlu karşılaşmada Antalyaspor'dan Erdal Rakip, Helton Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza gibi isimler forma giyemeyecek. Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Akdeniz ekibinde Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, kulüplerinden ayrıldıkları için sahada olamayacaklar. Internacional ile transfer görüşmelerinde bulunan Luiz Adriano'nun da maça kadar takımdan ayrılması bekleniyor.

HAJİ WRİGHT VE 3 SAKAT OYUNCU DAHA MÜCADELEDE FORMA GİYEMEYECEK

Antalyaspor' un golcü ismi Haji Wright, ertelenen karşılaşmada forma giyebilecekken, şu an sakatlığı sebebiyle büyük olasılıkla formasından uzak kalacak. Akdeniz ekibinde Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.

Kırmızı-beyazlılarda ilk maç öncesi sakatlığı bulunan Houssam Ghacha, Alassane Ndao, Fredy ile Sinan Gümüş ise şans verilmesi halinde mücadelede oynayabilecekler.