Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenman eksiği bulunan futbolcular Diego Angelo, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin, Ferhat Kaplan ve Enes Sancar Şahin çalıştı.

Antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Takım akşam antrenmanını ise tam kadro yapacak.

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