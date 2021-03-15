Antalyaspor'da tek hedef kupada final

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, 4-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor ile çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında rakip olacak. Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında çarşamba günü saat 20.45'te rakibiyle 4 gün aradan sonra yeniden karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'u yarı finalde eleyerek, tarihinde ikinci kez finale yükselmek istiyor.

TEK HEDEF KUPADA FİNAL

Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon da Aytemiz Alanyaspor ile yarı finalde karşılaştı. İki takım arasında çift maç eleminasyon sistemine göre oynanan maçları Aytemiz Alanyaspor 1-0 ve 4-0'lık skorlarla kazandı. Kırmızı beyazlılar rakibini yenerek hem ligdeki mağlubiyetin hem de geçen sezon kupadaki karşılaşmanın rövanşını almayı istiyor.

Antalyaspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı. Mücadelenin normal süresi 2-2 sona ermesine rağmen kırmızı beyazlı takım, uzatma dakikalarında yediği gollerle Galatasaray'a 5-3 kaybederek kupayı kazanma şansını yitirmişti. Antalyaspor, yarı finale kadar oynadığı 4 maçı da kazandı. Kırmızı beyazlılar 4. tur maçında Pendikspor'u 2-0, 5. tur maçında Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 ve çeyrek final maçında ise Sivasspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

YANAL, ALANYASPOR KARŞISINDA İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

Kırmızı beyazlıların deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarla Alanyaspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet görmedi. 59 yaşındaki tücrübeli teknik adam, Aytemiz Alanyaspor'a karşı 9 maça çıktı. Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 9 maçta 2 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Ersun Yanal, kariyeri boyunca yenemediği Aytemiz Alanyaspor karşısında şanssızlığını kırmayı hedefliyor.