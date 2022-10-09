Antalyaspor'dan hakem tepkisi

DHA

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar aldığı beraberlikle galibiyet özlemini 5 maça çıkardı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan kulübün sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

"ELİNİZDE OLMAYAN SEBEPLER EMEĞİNİZİ ÇALIP GÖTÜRÜYOR"

Antalyaspor yönetimi olarak, taraftarın istediği sıralamada olmadıklarının farkında olduklarını belirten Adnan Başkan, "Camiamız bilmeli ki; bizler, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz bu durumun üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz. Son oynadığımız Konyaspor maçında önceki haftalara oranla önemli bir değişim yaşadığımızı ve doğru hamleler yaptığımızı gördük. Ancak Türk futbolunda kaderiniz sadece sizin yaptığınız işle doğru orantılı çizilmiyor. Siz ne yaparsanız yapın, elinizde olmayan sebepler emeğinizi çalıp götürüyor" diye konuştu.

"ARKASINI DÖNÜP GİDEN HAKEMDEN TÜRK FUTBOLUNA HAYIR GELMEZ"

Birkaç hafta önce son derece kibar bir dille acemi hakem istemediklerinin altını çize çize ifade ettiğini kaydeden Başkan, "Konyaspor maçında da kontrolsüz, güvensiz, panik halinde, standardı olmayan kararlar veren, acemilikte çığır açan bir hakemle karşılaştık. Ev sahibi ekip olarak bize son derece ucuz kartlar çıkaran, rakibe gereğinden fazla tolerans gösteren, saha içindeki her kararında ortamın gerilmesi için adeta çaba gösteren bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ve ekibi ile birlikte 'Temiz oyun' felsefesiyle hareket ediyoruz. Ancak centilmenlik ve fair play anlayışımız sanırım yanlış değerlendiriliyor. Sahadaki oyunu çığırından çıkaran, taraftarları tahrik etmesine rağmen hakemin müdahale etmediği bir futbolcunun nasıl 90 dakika sahada kaldığını anlamak güç. Bugün eğer stadımızda olay çıkmadıysa taraftarımızın aklıselim davranmasından ve vakur duruşundandır. Çok net ifade etmek gerekirse; babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR HAKEM VE FUTBOLCULARIN TÜRK FUTBOLUNDA YERİ OLMAMALI"

Acemi hakemlerin Türk futbolunda yerinin olmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Sözcüsü Adnan Başkan açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bu ve benzeri acemi hakemlerin, provokatif davranışlar içinde bulunan futbolcuların, daha soyunma odasına gitmeden berabere kalmalarına rağmen sevinç çığlıkları atarak ortamı geren futbolcuların Türk futbolunda yeri olmamalıdır. Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz. Ancak bu hakemlerle ve bu tarz antipatik futbolcularla Türk futbolu marka değerini, itibarını, kalitesini, en önemlisi futbolseverlerin adalete olan inancını kaybeder. Bunların telafisi ise maalesef mümkün olmayacaktır."