Antalyaspor'dan sert açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAntalyaspor
ABONE OL

Antalyaspor'dan sert açıklama! "Alper Ulusoy bir daha maç yönetmemelidir"

Antalyaspor, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından sert bir açıklama yaptı ve hakem eleştirisinde bulundu. Kırmızı-beyazlıların açıklamasında "Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir" ifadeleri yer aldı

Antalyaspor'dan sert açıklama!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı ve hakem Alper Ulusoy'un bir daha maç yönetmemesi gerektiğini savundu. Kırmızı-beyazlıların açıklamasında kırmızı kart gören Veysel Sarı'nın cezasının iptali için de başvurunun yapılacağı belirtildi. Antalyaspor'un açıklaması şöyle:

"Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir.

Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçede karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır. Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki; hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız.

Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır"

SERGEN YALÇIN'A YANIT

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası Antalyasporlu futbolcuların çok fazla yerde yattığını belirterek "Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor!" sözleriyle rakip takımı eleştirmişti. Antalyaspor'dan da bu açıklamalara yanıt geldi.

Kırmızı-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda Josef de Souza ile hava topu mücadelesine giren Hakan Özmert'in fotoğrafları paylaşıldı ve "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın yeni transferi karantinada! Son dakika transfer haberleri
FUTBOLGedson Fernandes için karantina açıklaması
Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLKartal'a bir çelme de Antalya'dan!
TARNSFER| Son dakika: Ozan Kabak formayı giydi!
FUTBOLOzan Kabak formayı giydi!
Son dakika... Galatasaray Başakşehir maçı yazar yorumları
FUTBOL"Sanki Florya'da doğmuş"
"MUCİZE" Son dakika haberler: Hatayspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
FUTBOL"Mucize!"
Ersun Yanal'dan hakem isyanı: Bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın
FUTBOL"Bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın"
Süper Lig, transfer sayısında Avrupa'nın beş büyük ligine bedel
FUTBOL5 büyük lige bedel!
Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak! Sergen Yalçın'ın 11'i
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i...
Konyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKonya'da golsüz gece
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gustavo'dan haber var!
FUTBOLGustavo'nun durumu belli oldu