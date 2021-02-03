Antalyaspor'dan sert açıklama!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı ve hakem Alper Ulusoy'un bir daha maç yönetmemesi gerektiğini savundu. Kırmızı-beyazlıların açıklamasında kırmızı kart gören Veysel Sarı'nın cezasının iptali için de başvurunun yapılacağı belirtildi. Antalyaspor'un açıklaması şöyle:

"Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir.

Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçede karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır. Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki; hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız.

Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır"

— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2021

SERGEN YALÇIN'A YANIT

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası Antalyasporlu futbolcuların çok fazla yerde yattığını belirterek "Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor!" sözleriyle rakip takımı eleştirmişti. Antalyaspor'dan da bu açıklamalara yanıt geldi.

Kırmızı-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda Josef de Souza ile hava topu mücadelesine giren Hakan Özmert'in fotoğrafları paylaşıldı ve "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.