Fraport TAV Antalyaspor Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında çok sayıda taraftar ve amigonun maçı akredite edilerek formalı şekilde maçı izlemeleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’de takımımız adına 4. haftayı 'Süper' pandemi önlemleri ile geride bıraktık. Öncelikle; sahada 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcularını kutlarız. Ancak maalesef kutlamamız, saha içiyle sınırlı kalacaktır. Çünkü ülkemizdeki tüm futbol kulüpleri pandemi şartlarında hiçbir gelirleri olmadan, zor imkanlar altında Türk futboluna hizmet etmek için sahada yer alırken, insan sağlığının hiçe sayılmasını göz ardı edemeyiz. Türkiye’nin her yerinde stada alınacak kişiler ve sayıları belli iken Yeni Malatya Stadı’nda eşine az rastlanır görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında, 100’den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını ve maç boyunca oyuna müdahalede bulunduklarını şaşkınlıkla izledik."

"HANİ SEYİRCİSİZ OYNANACAKTI"

"Hani ligin ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacaktı ?" diye soran Antalyaspor yönetimi, "Meğer maçlar seyircili oynanmaya başlamış da haberimiz olmamış! Nerede kaldı insan sağlığına verilen önem ve değer? Uyarılarımız sonrası gerekli tespitte bulunan müsabakanın TFF temsilcileri Mustafa Yılmaz, Osman Yıldırım ve Mehmet Altındağ, karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddiamızı rahatlıkla tespit edip gereğini yapmalıdır. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Eğer ihtiyaç duyulursa, elimizde bulunan fotoğrafları TFF yönetimi ile paylaşmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.