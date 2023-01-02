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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı!

Spor Toto süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından maç hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte Fenerbahçe ve Antalyaspor mücadelesinin detayları…

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  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında mücadele yaşanacak. Maçın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenirken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu yapacak.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00’de oynanacak.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalında CANLI yayınlanacak.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçına şu kadro ile çıkması bekleniyor;

    Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Batshuayi.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

    Antalspor'un maça şu kadro ile çıkması bekleniyor;

    Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Soner, Fernando, Gökdeniz, Fredy, Larsson, Wright

     

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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