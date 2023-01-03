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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de iki haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında son veren Fenerbahçe, 17. haftada Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin teknik teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi kritik önem taşıyan maçta sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

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AA / HABERTURK.COM
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    F.BAHÇE'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve Antalya'ya götürülmeyen Joao Pedro, Valencia ve Peres, kritik maçta forma giyemeyecek.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ALTAY
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SERDAR AZİZ
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GUSTAVO HENRIQUE
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SZALAI
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    OSAYI
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ALIOSKI
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ARAO
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ZAJC
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İRFAN CAN
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    BATSHUAYI
  • Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    KING

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