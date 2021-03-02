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Antalyaspor, Fenerbahçe maçında rekor peşinde

Süper Lig'de 25 sezonluk geçmişinde kendi yenilmezlik rekorunu egale etmenin mutluluğuyla 28. haftaya moralli hazırlanan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyerek, kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine imza atmak istiyor

Antalyaspor, Fenerbahçe maçında rekor peşinde

Süper Lig'de geçen sezonki 11 maçlık yenilmezlik rekorunu bu sezon yineleyen Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında kaybetmeyerek yeni kulüp rekoruna ulaşmayı planlıyor.

Ligde geçen sezon 11 hafta kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran kırmızı-beyazlılar, aynı seriyi bu sezon da yakaladı.

Antalyaspor, bu sezon 10 maçlık yenilmezlik serisiyle girdiği 27. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak, kulüp rekorunu egale etti.

Ligde son yenilgisini 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybederek yaşayan Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde deplasmanda Galatasaray (0-0),İttifak Holding Konyaspor (0-0),Yukatel Denizlispor (1-1) ve Gaziantep (0-0),sahasında ise Trabzonspor (1-1),Beşiktaş (1-1) ve Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

Antalyaspor, iç sahada Fatih Karagümrük'ü 3-1, deplasmanda ise Göztepe ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Son 11 maçında yenilgisi bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçla seriyi sürdürüp, rekorunu geliştirmek istiyor.

YILMAZ: "İNŞALLAH BU DA BİZİM YÖNETİMİMİZE NASİP OLACAK"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Fenerbahçe'ye karşı kaybetmek istemediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasını kaybetmeyerek en uzun yenilmezlik serisi rekorlarını egale ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"11 maçla yenilmezlik serimize devam ediyoruz. Uzun süredir de üç puana hasret kaldık. En azından Başakşehir maçıyla kulübümüzün yeni arkadaşlarla oluşturduğumuz yönetim kuruluna 'hoş geldiniz' diyerek, üç puan almayı gönlümüz arzu ederdi, olmadı. Yenilmezlik serimize devam etmek tek tesellimiz. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçı da kaybetmek istemiyoruz. Perşembe günü İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönersek, 12 maçlık yenilmezlikle kulüp tarihimizde yeni bir rekor kırmış olacağız. İnşallah bu da bizim yönetimimize nasip olacak."

KUPAYA AYRI ÖNEM

Yılmaz, 2021 yılında ligde ve kupada oynadıkları 13 maçı kaybetmemelerine dikkati çekti.

Ligde bu yıl yenilgi yaşamayan tek takımın kendileri olduğunu vurgulayan Yılmaz, öte yandan bu ay Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yarı finalde karşılaşacaklarını hatırlattı.

Yılmaz, bu mücadeleyi de çok önemsediklerini dile getirerek, futbolcularının aynı zamanda kupa maçına konsantre olduğunu kaydetti.

Mustafa Yılmaz, "Umarım güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİLERİ

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 19. ve 29. haftaları arasında oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamayan Akdeniz ekibi, 30. haftada Medipol Başakşehir'e iç sahada 2-0 mağlup olarak, seriyi 12 maça çıkarma şansını yitirdi.

Antalyaspor, söz konusu sezon 11 maçlık seride Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, Konyaspor'la 0-0, Kayserispor ve Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği ve Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, daha önce en uzun süre 2006-2007 sezonunda 10 hafta boyunca yenilgi yaşamadı. Akdeniz temsilcisi, söz konusu sezonun 19. ve 28. haftaları arasında oynadığı maçları kaybetmedi.

Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Manisaspor'u 1-0 yendi, Denizlispor ve Ankaraspor'la 1-1, Gaziantepspor ve Bursaspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4 berabere kaldı.

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