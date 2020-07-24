Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Son dönemdeki kötü performansıyla 55 puanda kalan ve beşinci sıraya düşen sarı-kırmızılılar, sezonu güzel kapatmak istiyor. Antalyaspor'un ise 44 puanı bulunuyor.

ANTALYASPOR - GALATASARAY

SAAT: 21.00

HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Antalya

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Veysel, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Ufuk, Fredy, Amilton, Doğukan, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, bu maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışıyor. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.

FALCAO VE LEMINA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

48. RANDEVU

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.