Antalyaspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 20:30'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Antalyaspor : Boffin, Mert, Bahadır, Naldo, Ali Eren, Hakan, Serdar, Fredy, Amilton, Doğukan, Podolski.

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.