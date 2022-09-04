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Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Antalyaspor - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Antalya'da karşı karşıya geliyor. Şenol Can'la ilk galibiyetini alan Kasımpaşa çıkışını sürdürmenin peşinde. Antalyaspor ise 5-2'lik Gaziantep FK yenilgisini unutturmak istiyor

Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 21.45
HAKEM: Kadir Sağlam
VAR HAKEMİ: Hakan Ceylan
STAT: Corendon Airlines Park
YAYIN: beIN SPORTS 2

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Soner, Fernando, Fredy, Larssson, Luiz Adriano, Haji
YEDEKLER: Alperen, Floranus, Cemali, Gerxhaliu, Ufuk, Gökdeniz, Ghacha, Mustafa, Sinan, Hakan
TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
YEDEKLER: Erdem, Bruma, Feyzi, Berat, Aytaç, Tunay, Oğuzhan, Yunus, Ahmet, Erdem Çetinkaya
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ligin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan Antalyaspor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Antalyaspor'un Süper Lig'de iç sahada yenilmediği takımlar arasında Kasımpaşa'dan (11 maç; 7G 4B) daha fazla konuk ettiği tek rakibi Kayserispor (14 maç).
  • Antalyaspor ile karşılaştığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (3B 8M), bu dönemdeki tek galibiyetini Eylül 2019'da sahasında aldı (3-0). Antalya ekibini ziyaret ettiği son iki karşılaşmadan beraberlikle dönen mavi-beyazlılar, daha önce üst üste üç ziyaretinden puan çıkaramadı.
  • Evindeki son yedi Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Antalyaspor (toplam 9 gol), bu dönemdeki tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Galatasaray'dan 1-0'lık skorla aldı (4G 2B). Antalya ekibi, en son Nisan-Kasım 2018 arasında taraftarı önünde daha uzun bir seriye izin verdi (8 maç)
  • Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında çıktığı ilk iki maçı gol atamadan kaybeden Kasımpaşa (0-4 vs İstanbul Başakşehir & 0-1 vs Giresunspor), kulüp tarihinde ilk kez bir sezonda dış sahadaki ilk üç karşılaşmasını golsüz ve puansız geçme tehlikesiyle karşı karşıya.
  • Geçen hafta Gaziantep FK'ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, Süper Lig'de Aralık 2020'den (0-6 vs Hatayspor) bu yana ilk kez 5+ gollü bir mağlubiyet yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçın ikisini kaybeden Antalya ekibi (2G), 2021/22'nin ikinci yarısında toplam bu sayıda mağlubiyet almıştı (11G 6B 2M).

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