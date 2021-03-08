ANTALYASPOR - KASIMPAŞA
STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Serkan Tokat
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
ANTALYASPOR: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Amilton, Fredy, Sam, Gökdeniz
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Hajradinovic, Aytaç, Koomson, Varga, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor... Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.
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