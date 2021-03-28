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Antalyaspor, kulübe gelir getirmek amacıyla "bayrak kampanyası" başlattı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde kulübe gelir getirmek amacıyla kentte bayrak kampanyası başlattı

Antalyaspor, kulübe gelir getirmek amacıyla
AA

Kulüpten yapılan açıklamada Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde şehri ayağı kaldırmak için harekete geçtiği belirtildi.

Kulübün 55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edeceği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda hem kenti kırmızı-beyaz renklerle süslemek hem de kulübe gelir getirmek amacıyla "şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla bayrak kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Kampanyaya, Antalyaspor'a destek olmak isteyen herkesin katılabileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kampanya ile 5 bin büyük bayrak asılması hedefleniyor. Kampanya çerçevesinde kentin sanayici ve iş insanlarının yanı sıra evlerinin balkonlarını ve iş yerlerini Antalyaspor bayrakları ile süslemek isteyenler için farklı bayrak satışları gerçekleştirilecek. Kampanya çerçevesinde 3 farklı bayrak satışı gerçekleştirilecek. Bayrakların ilki 4x6 metre ebadında olacak. Caddelerde dalgalanacak olan bayrağın üst kısmında #KupaSeninAntalya, orta kısmında Antalyaspor arması, alt kısmında ise katkı koyan firmanın ismi yer alacak. Bu bayrak 5 bin liradan satılacak. İkinci bayrak, kentin önemli cadde ve sokaklarında yer alan elektrik direklerinde yer alacak ve bin lira olacak. Üçüncü bayrak ise biraz daha küçük olacak ve 100 liraya satılacak."

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