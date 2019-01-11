Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci yarının hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Arnavutluk'un FK Partizan Tirane takımıyla karşılaştı. Regnum Carya Golf Futbol Sahası'nda oynanan maça kırmızı beyazlı ekip, Ruud Boffin, Diega Angelo, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Armel Drole, Mevlüt Erdinç, Souleymane Doukara, Salih Dursun, Aly Cissokho, Nazım Sangare ilk 11'i ile çıktı.



Maçın 2'nci dakikasında gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Doğukan, ceza sahasından vurduğu şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı kırmızı beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



47'nci dakikada rakip takımdan Jurgen'in golüyle skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayında maç 1-1 sona erdi. Belek kampı sona eren Antalyaspor, bir günlük izinin ardından pazar günü kendi tesislerinde yeniden topbaşı yapacak.



Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig ikinci devre ilk maçında ise 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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