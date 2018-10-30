Penaltı vuruşlarında Antalyaspor, Barrada, Bahadır Öztürk ve Birkan Öksüz ile gol bulurken, Musa Nizam kaleciyi geçemedi. Yomraspor ise Münür Satılmış, Şenol Özyurt ve Yasin Reis'le kullandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu



Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Bahadır Öztürk, Musa Nizam, Birkan Öksüz, Zeki Yıldırım, Vainqueur, Serdar Özkan, Olcan Adın (Dk. 69 Barrada), Danilo (Dk. 91 Fehmi Koç), Mevlüt Erdinç (Dk. 76 Harun Alpsoy)



Yomraspor: Tunahan Dikişçi, Mehmetcan Köse, Erhan Şengül, Hamit Bayraktar, Muhammet Mahmut Emir, Sinan Altınel, Şenol Özyurt, Yaşar Kaan Yılmaz (Dk. 71 Yasin Reis), Münür Satılmış, Zafer Ergün (Dk. 79 Barış Memiş, Dk. 108. Hüseyin Sürmeneli), Bilal Çebi (Dk. 64 Ali Özgür Basa)

Goller: Dk. 101 Ali Özgür Basa (Yomraspor) Dk. 120+3 Barrada (Penaltıdan) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Zeki Yıldırım, Dk. 90 Musa Nizam Dk. 100 Vainqueur, Dk. 102 Bahadır Öztürk, Dk. 119 Serdar Özkan (Antalyaspor) Dk. 66 Hamit Bayraktar, Dk. 90+3 Barış Memiş, Dk. 97 Erhan Şengül, Dk. 119 Yasin Reis (Yomraspor)

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