Sivasspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Günlerdir yoğun kar yağışı altındaki stadyumda zor şartlarda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanınca yarı finale yükselen taraf Antalyaspor oldu.
Sivasspor, 32. dakikada Yasin Öztekin'le 1-0 öne geçerken ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Antalyaspor ise 49. dakikada genç futbolcusu Doğukan Sinik'le eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Antalyaspor, deplasman golü kuralıyla bir üst tura yükselen taraf oldu.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile karşılaşacak.
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