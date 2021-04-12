AA

Ligde geride kalan 24 sezonda 818, bu sezon da 33 maç oynayan Akdeniz ekibi, 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig'deki karşılaşmalarında 272 galibiyet, 225 beraberlik, 354 mağlubiyet yaşadı.

Dün Hes Kablo Kayserispor'a konuk olduğu 34. hafta mücadelesini Naldo'nun golüyle 1-0 kazanan kırmızı-beyazlıların lig tarihinde topladığı puan 1002'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği 31. haftada rakibini 3-1 yenen ve ardından dış sahada MKE Ankaragücü'ne 1-0, iç sahada da Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen Antalyaspor, iki hafta aradan sonra sonra maç kazandı.

Ligin 34. haftasını 42 puanla tamamlayan Akdeniz temsilcisi, 35. haftada 16 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

NALDO'NUN İLK GOLÜ 3 PUANA TAŞIDI

Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Naldo, kırmızı-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayseri deplasmanında yaşadı. Naldo, takımına kritik maçta üç puanı kazandıran isim oldu.

Brezilyalı 32 yaşındaki stoper, bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Öte yandan, Antalyaspor'un 1000'inci Süper Lig golüne de 28. haftada Fenerbahçe karşısında Fredy imza atmıştı.