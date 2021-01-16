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Antalyaspor - Trabzonspor CANLI YAYIN

Antalyaspor - Trabzonspor maçının canlı aktarımı HTSpor'da... Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor

CANLI YAYIN: Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın! Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

(25' Amilton)

12. dakikada Ekuban'ın penaltısını Boffin kurtardı.

STAT: Antalya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Palabıyık

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

EN UZUN SERİNİN PEŞİNDE

Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan ve 26 puanda bulunan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefliyor.

Ligde son üç maçını kaybetmeyerek çıkışa geçen, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puana ulaşarak puan cetvelinde 9. sıraya yükselen Antalyaspor, Trabzonspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürme hedefinde.

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