Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.
(25' Amilton)
12. dakikada Ekuban'ın penaltısını Boffin kurtardı.
STAT: Antalya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Palabıyık
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
EN UZUN SERİNİN PEŞİNDE
Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan ve 26 puanda bulunan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefliyor.
Ligde son üç maçını kaybetmeyerek çıkışa geçen, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puana ulaşarak puan cetvelinde 9. sıraya yükselen Antalyaspor, Trabzonspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürme hedefinde.
YORUMLAR