Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
ANTALYASPOR: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinksi, Safuri, Saric, Jehezkel, Larsson, Buksa
TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis
Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.
Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.
Son olarak oynanan 16. hafta erteleme maçında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup eden Bitexen Antalyaspor, ligdeki son 10 maçında aldığı 5 galibiyet - 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle formda bir görüntü çiziyor.
Bu karşılaşmada formda olan bir diğer ekip de konuk Trabzonspor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.