Umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikâye. Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalyaspor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu. Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım.