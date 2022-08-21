Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Ev sahibi 2-0 öne geçse de Fırtına yeni transferi Bardhi'nin golleri ile eşitliği yakaladı. Ancak son sözü 2 golle Gökdeniz Bayrakdar ve Wright söyledi. Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı

ABONE OL
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Lig uzun bir maraton… Bu maçların telafisi var ama biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız ligde maçlarını kaybetsinler ama orada kazansınlar. Oradan gelecek her şeye maddi manevi ihtiyacımız var. 
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikâye. Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalyaspor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu. Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım.
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    CEMAL ERSEN: İyi takım olmak, büyük takım olmak, hazır takım olmak, mücadele ettiğin her kulvarda ciddi sorumluluk yükler. Trabzonspor da bu örneklerden biri. Maalesef sezonun şampiyonu olmak, büyük bir maddi gelir elde etmek anlamına gelen UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gitmesine yetmedi. Dün geceki futbola bakınca endişe etmemek mümkün değil.
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Antalyaspor sıradan bir rakip değildi. Ciddi bir tokat yedi Avrupa sınavı öncesi. Hem de ders niteliğinde oldu. Aradaki fark şunu gösterdi; teknik direktör düzeyinde boynuz kulağı geçiyormuş dedirtti bize! Değil mi Abdullah hocam?
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Trabzonspor üç kulvarda mücadele edecek. Kafası en net olması gereken isim, en sağlıklı düşünmesi gereken Abdullah Avcı olmalı. O sıradan biri değil, son şampiyonun teknik direktörü. Hücumu da, savunmayı da birlikte kurgulamak zorunda. Antalya'da Avcı’nın karnesinde "hal ve gidişe” iyi not vermek mümkün değil.
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Farklı galibiyette Avcı’nın hataları, öğrencisi Nuri Şahin’in müthiş akıl oyunları vardı. Satranç oynadılar, Şahin “şah” dedi, Avcı “mat” oldu. Bakın; gerçekler ile yüzleşmenin vakti geldi. Trabzonspor iyi oynamıyor, kadro derinliğine karşın yanlış oyuncu tercihlerinin bedelini ödüyor. Tehlike geliyorum derken önlem gecikiyor. Geçen sezonun son altı haftasına bakın. Şampiyonluk iyi güzel de, gelinen noktada kim mutlu ve umutlu?
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    AKSAL YAVUZ: Avcı, çarşamba gününü düşünerek mini bir rotasyon yaptı ama Doğucan ile başlamak büyük riskti. Golü de çıkarken kaptırdıkları toptan zincirleme hatayla yediler ki, güler misiniz, ağlar mısınız? Nihayet Avcı, ilk yarı bitmeden, daha doğrusu 2-0’dan sonra müdahale edip Ömür ve Bardri’yi oyuna aldı, karşılığını da aldı. 
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Ancak çıkarken top kaptırma hastalığı pahalıya patladı Trabzonspor’a! Netice itibariyle, iki topu direkte patlayan Trabzonspor, çıkarken kaptırdığı iki top sayesinde, zincirleme hatalar sonrası mağlup oldu. Oyuncuların bu maçı unutup Kopenhag maçına odaklanmaları gerekir.
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    DENİZ ÇOBAN: Maçın hakemi Volkan Bayarslan, oyunun gidişatını ve kazanan takımı değiştirecek önemli yanlışlara imza atmasa da yıllara dayanan tecrübesini inkâr edecek önemli bir acemiliğe imza attı. 66’da Bartra zemindeki topu kalecisine geçirmek için yere uzandı ve topu kalecisi Uğurcan’a aktardı. 
  • Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Kuraldaki ifadeye göre: “Kuralın açığından yararlanmak için bilerek hile yaptı.” Böyle bir durumda oyuncunun topa kafa ile dokunduğu yerden endirekt serbest vuruş verilerek, Bartra’ya sarı kart gösterilmesi gerekirdi. Aday hakem kurslarında anlatılan bu kuralın, bu seviyede uygulanmaması kabul edilemez bir hataydı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.