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Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor

Kırmızı-beyazlılar, iç saha yenilmezliğini Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 8 maça çıkarmayı hedefliyor

Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor

Fraport TAV Antalyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 8 maça çıkarmak istiyor.

Ligde en son iç saha mağlubiyetini 15. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 29 Aralık 2020'de 6-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evinde oynadığı 1'i kupa 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

Akdeniz ekibi, 17. haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi, 19. haftada Trabzonspor, 23. haftada Beşiktaş, 25. haftada Yeni Malatyaspor ve 29. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 27. haftasında ise Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak bir puan alan kırmızı-beyazlı ekip, sahasında en son 17 Mart Çarşamba yaptığı karşılaşmada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale yükselme başarısını gösterdi.

İÇ SAHADA 21 PUAN TOPLADI

Ligde 30 hafta sonunda 36 puanla 11'inci sırada yer alan Antalyaspor, bu sezon evindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezonki puanının 21'ini sahasındaki maçlarda hanesi yazdırdı.

Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Akdeniz temsilcisi, bir kez daha kaybetmeyerek iç sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.


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