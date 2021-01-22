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Antalyaspor yenilmezlik serisine Konyaspor maçı ile devam etmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ilk devrenin son haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayı kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor

Antalyaspor yenilmezlik serisine Konyaspor maçı ile devam etmek istiyor
AA

Kırmızı-beyazlılar, 15'inci haftada sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 mağlup olduktan sonra 16'ncı haftada deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 17'nci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Akdeniz ekibi, bir sonraki hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Ligde 19'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor, bu sonuçla yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Ligin 20'nci haftasını bay geçen kırmızı-beyazlılar, ilk devrenin son haftasında 24 Ocak Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Oynadığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlikle 25 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, Konya deplasmanında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak, ligin ilk devresini 5 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamak istiyor.

SÜĞLÜN: MUTLU DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligde ilk devrenin son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Konya deplasmanına üç puan için gideceklerini ifade eden Süğlün, şunları kaydetti:

"Antalyaspor olarak her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Konyaspor mücadelesinde de bu hedef doğrultusunda sahada olacağız. Ligde son 4 maçımızdan 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldık. Yenilmezlik serimizi Konyaspor maçıyla sürdürmeyi planlıyoruz. Kaliteli kadromuz ve kaliteli teknik heyetimiz var. Konyaspor maçında sahadan iyi neticeyle ayrılan taraf olmak istiyoruz. Konya deplasmanından mutlu döneceğimize inanıyoruz."

DIŞ SAHADA 8 PUAN

Antalyaspor, bu sezon şu ana kadar deplasmanda 9 maça çıktı. Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmaların sadece birini kazanırken, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Antalyaspor, kalesinde 13 gol gördü.

Dış sahadaki tek galibiyetini 18'inci haftada Göztepe karşısında 1-0'lık sonuçla alan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 2'nci haftada Beşiktaş'la 1-1, 8'inci haftada Kasımpaşa ve 10'uncu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2, 12'nci haftada Demir Grup Sivasspor ve 16'ncı haftada Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Akdeniz ekibi, deplasmandaki mücadelelerde 4'üncü haftada Yeni Malatyaspor'a 1-0, 6'ncı haftada Medipol Başakşehir'e 5-1, 14'üncü haftada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

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